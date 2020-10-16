Samanyolu Haber /Gündem / Fransa'da günlük 30 bin vaka ile Avrupa rekoru kırıldı /16 Ekim 2020 00:27

Fransa'da günlük 30 bin vaka ile Avrupa rekoru kırıldı

Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa'da bir günde tespit edilen 30 bin 621 vaka ile Avrupa rekoru kırıldığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 30 bin 621 artışla 809 bin 684'e yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olurken, bir günde kayıtlara geçen vaka sayısı ilk kez 30 bini geçti.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 88 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 33 bin 125'e ulaştı.Hastanelerde 1750'si yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 605 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 669 artışla 104 bin 82'ye çıktı.

Covid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 12,6'ya ulaştı.

RESTORAN VE İŞ YERLERİ KAPATILACAK

Başbakan Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, 17 Ekim itibarıyla sokağa çıkma yasağı uygulanacak kentlerde ve saatlerde istisnalar hariç restoran ve iş yerlerinin kapatılacağını belirtti.

Ülke genelinde düğünlerin, eğlenceli özel etkinliklerin yasaklandığını ifade eden Castex, sokağa çıkma yasağı uygulamasından olumsuz etkilenen restoran ve iş yerlerine maddi destekte bulunulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Covid-19 vaka sayılarında rekor artışların ardından başta başkent Paris olmak üzere birçok şehirde 17 Ekim itibarıyla 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamıştı.

Ülkede, son olarak 10 Ekim'de kayıtlara geçen 26 bin 896 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fransa'da günlük 30 bin vaka ile Avrupa rekoru kırıldı Sonraki Haber >>

İsveçli bakanla Çavuşoğlu arasında Suriye ve ifade özgürlüğü tartışması

İsveçli bakanla Çavuşoğlu arasında Suriye ve ifade özgürlüğü tartışması

Küçük ortak Perinçek'ten Öcalan iddiası!

Küçük ortak Perinçek'ten Öcalan iddiası!

Açılmış köprüyü fark etmedi!

Açılmış köprüyü fark etmedi!

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Film gibi bir hadise !

Film gibi bir hadise !

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Gökdelende yangın dehşeti!

Gökdelende yangın dehşeti!

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:20:09