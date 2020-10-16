Fransa'da günlük 30 bin vaka ile Avrupa rekoru kırıldı

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 30 bin 621 artışla 809 bin 684'e yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olurken, bir günde kayıtlara geçen vaka sayısı ilk kez 30 bini geçti.





Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 88 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 33 bin 125'e ulaştı.Hastanelerde 1750'si yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 605 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 669 artışla 104 bin 82'ye çıktı.





Covid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 12,6'ya ulaştı.





RESTORAN VE İŞ YERLERİ KAPATILACAK





Başbakan Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, 17 Ekim itibarıyla sokağa çıkma yasağı uygulanacak kentlerde ve saatlerde istisnalar hariç restoran ve iş yerlerinin kapatılacağını belirtti.





Ülke genelinde düğünlerin, eğlenceli özel etkinliklerin yasaklandığını ifade eden Castex, sokağa çıkma yasağı uygulamasından olumsuz etkilenen restoran ve iş yerlerine maddi destekte bulunulacağını söyledi.





Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Covid-19 vaka sayılarında rekor artışların ardından başta başkent Paris olmak üzere birçok şehirde 17 Ekim itibarıyla 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamıştı.





Ülkede, son olarak 10 Ekim'de kayıtlara geçen 26 bin 896 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.



