Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da hükümet istifa etti /16 Mayıs 2022 20:58

Fransa'da hükümet istifa etti

Fransa'da bir iktidar değişikliği yaşandığı aktarıldı. 2020 yılında göreve gelen Başbakan Jean Castex'in istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunduğu ifade edildi.

SHABER3.COM

Fransa iktidarında yönetim değişikliği yaşandı. 2020 yazında göreve gelen Başbakan Jean Castex'in istifa ettiği ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yerine Çalışma Bakanı Elisabeth Borne'nun getirdiği belirtildi.
Evrensel'de yer alan habere göre Fransa Başbakanı Jean Castex, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu. Castex’den boşalan koltuğa Çalışma Bakanı Elisabeth Borne getirildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Castex'in kendisinin ve hükümetinin istifasını Macron'a sunduğu, istifasının kabul edildiği belirtildi. Castex, Başbakanlık görevine 3 Temmuz 2020'de gelmişti.

Macron, Castex’den boşalan koltuğa 61 yaşındaki Çalışma Bakanı Elisabeth Borne getirdi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı, Elisabeth Borne'u Başbakan olarak atadı ve ona hükümeti kurma talimatı verdi" denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fransa'da hükümet istifa etti Sonraki Haber >>

İslâm’da Dinden Dönme Ve Mürted-2

İslâm’da Dinden Dönme Ve Mürted-2

'İnsanları topluca cezalandırmak Allah’a isyandır'

'İnsanları topluca cezalandırmak Allah’a isyandır'

Güldür Güldür Show'da Nureddin Nebati skeci yayınlandı

Güldür Güldür Show'da Nureddin Nebati skeci yayınlandı

Harun Tokak- Gurbet çocukları

Harun Tokak- Gurbet çocukları

Güldür Güldür'de gündem 'iktidar medyası'

Güldür Güldür'de gündem 'iktidar medyası'

Operasyonun adı Ümit Özdağ ve mülteciler

Operasyonun adı Ümit Özdağ ve mülteciler

AKP'liler Meclis toplantısında kavga çıkardı

AKP'liler Meclis toplantısında kavga çıkardı

Vatandaş isyan etti: Müze gezer gibi marketleri geziyoruz

Vatandaş isyan etti: Müze gezer gibi marketleri geziyoruz

Ukrayna’da ilk savaş suçu yargılaması başladı

Ukrayna’da ilk savaş suçu yargılaması başladı

Rambo Okan üçüncü denemesinde Trabzonspor bayrağını kesti...

Rambo Okan üçüncü denemesinde Trabzonspor bayrağını kesti...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:39:53