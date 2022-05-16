Fransa'da hükümet istifa etti

Fransa iktidarında yönetim değişikliği yaşandı. 2020 yazında göreve gelen Başbakan Jean Castex'in istifa ettiği ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yerine Çalışma Bakanı Elisabeth Borne'nun getirdiği belirtildi.Fransa Başbakanı Jean Castex, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu. Castex’den boşalan koltuğa Çalışma Bakanı Elisabeth Borne getirildi.Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Castex'in kendisinin ve hükümetinin istifasını Macron'a sunduğu, istifasının kabul edildiği belirtildi. Castex, Başbakanlık görevine 3 Temmuz 2020'de gelmişti.Macron, Castex’den boşalan koltuğa 61 yaşındaki Çalışma Bakanı Elisabeth Borne getirdi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı, Elisabeth Borne'u Başbakan olarak atadı ve ona hükümeti kurma talimatı verdi" denildi.