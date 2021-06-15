Samanyolu Haber /Gündem / Fransa'da IKEA'ya 1 milyon euroluk casusluk cezası /15 Haziran 2021 16:23

Fransa'da IKEA'ya 1 milyon euroluk casusluk cezası

IKEA Fransa, çalışanlarının özel hayatını izlemek için özel dedektif tutmakla suçlandığı davada 1 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Dönemin üst düzey yöneticilerine de ayrıca para cezası verildi.

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 Fransa'da bir mahkeme, yaklaşık 400 çalışanının özel hayatları konusunda casusluk yapmakla suçlanan IKEA'yı 1 milyon euro para cezasına çarptırdı. IKEA Fransa'nın söz konusu casusluktan sorumlu tutulan eski CEO'su Jean-Louis Baillot'a da iki yıl ertelemeli hapis cezası ile 50 bin euro para cezası verildi.

İsveç merkezli mobilya devi IKEA'nın çalışanlarını ve iş başvurusu yapan kişileri 2009-2012 arasında izlettirdiği, gazeteciler tarafından ortaya çıkmıştı. Skandalın ifşa olması sonrası IKEA Fransa dört yöneticiyi işten çıkarıp iç soruşturma başlatmıştı. Sendikaların açtığı davada ise aralarında üst düzey yöneticilerin ve eski mağaza müdürlerinin yanı sıra gizli bilgileri IKEA'ya vermekle suçlanan dört polisin de bulunduğu 15 kişi yargılandı.

Davada IKEA, çalışanlarının ve iş başvurusunda bulunanların özel hayatları hakkında bilgi toplamak için Eirpace isimli şirket üzerinden özel dedektifler kiralamakla suçlanıyordu. Bu şirketin de, yaşam biçimleri ve eski adli sicil kayıtları gibi konularda polisten bilgi aldığı belirtiliyordu. Fransız haber ajansı AFP'nin mahkemede sunulan kayıtlara dayandırdığı haberine göre, bu süreçte IKEA'nın casusluk yaptırdığı özel dedektiflere yıllık ödemeleri 600 bin euroyu buluyordu. 


AFP'nin haberine göre, IKEA Fransa'nın risk yönetimi bölümünün eski başkanı Jean-François Paris, dedektiflerden alınan bilgi üzerinden bir çalışanın nasıl olup da üstü açık bir BMW alabildiğini, Bordeaux kentindeki bir çalışanın da 'nasıl bir anda protestocu haline geldiğini' sorgulamıştı. Jean-François Paris, davada 18 ay ertelemeli hapis cezası ve 20 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Savcılık, IKEA'ya toplamda 2 milyon euro para cezası kesilmesini ve eski CEO'ya bir yıl hapis cezası verilmesini istiyordu.
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