Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da IKEA'ya 'casusluk' davası /15 Mayıs 2020 09:14

Fransa'da IKEA'ya 'casusluk' davası

Mobilya devi IKEA'nın, çalışanları ve müşterileri hakkında ulaşmak istediği bilgiler için polise para ödediği iddia edildi.

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Isveç merkezli mobilya devi IKEA'nın Fransa koluna ve aralarında şirketin eski yöneticileri ile polis yetkilileri de bulunan 15 kişiye, çalışanlara ve müşterilere yönelik "casusluk" yaptığı suçlamasıyla dava açıldı.

Dosyada polis belgelerine ulaşmak için rüşvet vermekle suçlananan iki de eski IKEA CEO'su bulunuyor.

Suçlamalara göre şirket, polise para vererek karşılığında sendikalara üye çalışanları ve anlaşmazlık yaşadığı müşterileri hakkında bilgi aldı.

Dosyada 4 tane polis memuru bilgileri para karşılığında vermekle suçlanıyor.

Perşembe günü Paris'teki savcılar ellerinde yeterince kanıt bulunduğunu ifade ederek dava süreci başlattı. Suçlamalar ışığında IKEA Fransa 4 çalışanını işten çıkardı ve şirket içi bir soruşturma başlattı.

IKEA'nın Fransa'da 34 mağazası ve 10 binden fazla çalışanı bulunuyor.
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