Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da ikinci saldırı girişimi /29 Ekim 2020 15:29

Fransa'da ikinci saldırı girişimi

Fransa'nın Avignon şehrinde yoldan geçenleri silahla tehdit eden bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü.

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Fransa'nın Nice şehrinde sabah saatlerinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıdan saatler sonra Avignon şehrinde de bir saldırı son anda engellendi. Yoldan geçenleri tehdit eden silahlı bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü.

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın Fransız medyasından aktardığı habere göre, Avignon'da yoldan geçenleri silahla tehdit eden bir kişi vurularak öldürüldü. 

Nice'te bugün erken saatlerde bir kilise yakınlarında bıçaklı saldırı gerçekleşti. 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda bir kadının başı kesilerek öldürüldüğü kaydedildi.
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