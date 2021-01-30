Samanyolu Haber /Gündem / Fransa'da 'kamusal alanlarda başörtüsüne yasak getirme’ önerisi /30 Ocak 2021 16:24

Fransa'da 'kamusal alanlarda başörtüsüne yasak getirme’ önerisi

Fransa’da Marine Le Pen’in liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (FN), ülkede kamusal alanlarda başörtüsü takılmasının yasaklanmasını önererek bu konuda bir yasa tasarısı hazırladı.

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Rus basınının Fransız medyasına dayandırdığı habere göre Ulusal Birlik Partisi, Fransa’da kamusal alanlarda başörtüsü takılmasının yasaklanmasını önererek bu konuda bir yasa tasarısı hazırladı.

Partinin sunduğu yasa tasarısında ‘İslam ideolojisinin sinemalarda, basında, kütüphanelerde ve okullarda uygulanmasının, tanıtılmasının ve topluma yayılmasının' yasaklanması öngörülüyor. Aşırı sağcılar ayrıca bu ideolojiyi savunan örgütlerin tasfiye edilmesini ve ilgili ibadet yerlerinin yasaklanmasını öneriyor.

Belgenin yasallaşması halinde Fransa’da kadınların kamusal alanlarda başörtüsü kullanmaları da yasaklanacak.

Fransa'da geçen ekimde Samuel Paty isimli öğretmenin bir radikal İslamcı tarafından öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki radikal İslamcılarla mücadele kapsamında camilerin finansmanının daha sıkı şekilde denetlenmeye, Müslümanlar üzerindeki baskıyla Müslüman derneklerin kontrolünün artırılmaya, din görevlilerinin yurt dışından gelmesinin engellenmesine yönelik önlemler alma sözü vermişti.
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