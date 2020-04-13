Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da karantina için yeni tarih kararı /13 Nisan 2020 22:44

Fransa'da karantina için yeni tarih kararı

Avrupa'da Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa'da karantina süresinin 11 Mayıs tarihine kadar uzatıldığı ifade edildi.

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Fransa'da Covid-19 salgınında son 24 saatte 574 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 14 bin 967'ye yükseldi.

Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkedeki vaka sayısı da son 24 saatte  4 bin 188 artarak 136 bin 779'a ulaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ulusa sesleniş konuşmasında karantina süresinin 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı. Ülkede 16 Mart'ta başlayan karantina süresinin 15 Nisan'a kadar süreceği açıklanmıştı.

Zaruri haller dışında evden çıkmanın yasaklandığı Fransa'da, dışarı çıkanlar yanlarında gerekçelerini anlatan bir belge taşımak zorunda. Bu kapsamda yalnızca temel ihtiyaçlar için markete ve eczaneye gitmeye, profesyonel nedenlerle dışarı çıkmaya ve evcil hayvanı dolaştırmaya izin veriliyor. Ayrıca evden 1 kilometre mesafeyi aşmayacak şekilde insanların spor yapmalarına da izin verildi.

Fransa, dünya genelinde Covid-19'dan can kaybı ve vaka sayısında 4'üncü sıradaki ülke konumunda bulunuyor.
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