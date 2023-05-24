Fransa'da kısa mesafe iç uçuş seferleri yasaklandı

Fransa, karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla, ülkede trenle alternatifi bulunan 2,5 saatin altındaki iç uçuş seferlerini yasakladı.





Yasa, milletvekillerinin aynı yolculuğun trenle iki buçuk saatin altında yapılabileceği rotaları sonlandırmayı oylamasından iki yıl sonra yürürlüğe girdi.





Yasak, Paris ile Nantes, Lyon ve Bordeaux gibi şehirler arasındaki hava yolculuklarını hariç tutuyor. Bağlantılı uçuşlar da yasaktan etkilenmedi.





Kararı eleştirenler, önlemleri "sembolik" olarak nitelendirdi.





Avrupa Havayolları (A4E) endüstri grubu geçici başkanı Laurent Donceel, Fransız haber ajansı AFP’ye, “Bu seyahatleri yasaklamanın CO2 salımı üzerinde çok az etkisinin olacağını" söyledi.



