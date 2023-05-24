Samanyolu Haber /Gündem / Fransa'da kısa mesafe iç uçuş seferleri yasaklandı /24 Mayıs 2023 10:01

Fransa'da kısa mesafe iç uçuş seferleri yasaklandı

Fransa'da trenin 2,5 saatte ulaşabildiği şehirlere uçakla gidilmeyecek

SHABER3.COM

Fransa, karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla, ülkede trenle alternatifi bulunan 2,5 saatin altındaki iç uçuş seferlerini yasakladı.

Yasa, milletvekillerinin aynı yolculuğun trenle iki buçuk saatin altında yapılabileceği rotaları sonlandırmayı oylamasından iki yıl sonra yürürlüğe girdi.

Yasak, Paris ile Nantes, Lyon ve Bordeaux gibi şehirler arasındaki hava yolculuklarını hariç tutuyor. Bağlantılı uçuşlar da yasaktan etkilenmedi.

Kararı eleştirenler, önlemleri "sembolik" olarak nitelendirdi.

Avrupa Havayolları (A4E) endüstri grubu geçici başkanı Laurent Donceel, Fransız haber ajansı AFP’ye, “Bu seyahatleri yasaklamanın CO2 salımı üzerinde çok az etkisinin olacağını" söyledi.

Bunun yerine hükümetleri soruna "gerçek çözümler" bulmaya çağırdı.

Dünyanın dört bir yanındaki havayolları koronavirüs pandemisinden ciddi şekilde etkilendi. Flightradar24 internet sitesi geçen yıl uçuş sayısının 2019'a göre neredeyse %42 azaldığını bildirdi.

Fransız hükümeti daha katı kurallar getirme çağrılarıyla karşı karşıya.

2019'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ortaya atılan ve 150 vatandaşın oluşturduğu Fransa Vatandaşlarının İklim Sözleşmesi, tren yolculuklarının dört saatin altında olduğu yerlerde uçak yolculuklarının kaldırılmasını önermişti.
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