Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da korona virüs için yeni önlem /26 Kasım 2021 23:55

Fransa'da korona virüs için yeni önlem

Fransa'nın başkenti Paris'te festival ve pazar yerlerinin de aralarında bulunduğu belirli açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

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Korona virüs vakalarının yüksek seyrettiği Fransa'da tedbirler sıkılaştırılıyor.Başkent Paris'te festival ve pazar yerlerinin de aralarında bulunduğu belirli açık alanlarda maske takmak zorunlu oldu.

Fransa, COVID-19'un yeni varyantı "Omicron" dan dolayı 7 Afrika ülkesinden uçuşları durdurduğunu açıklamıştı.Fransa Başbakanlığı, yeni varyantın görüldüğü Güney Afrika, Lesoto, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya ve Eswatini'den Fransa'ya yapılan uçuşların en az 48 saat süreyle askıya alındığını duyurmuştu.

Ayrıca son 14 günde bu ülkelerden gelen yolculardan yetkililere bildirimde bulunmaları ve COVID-19 testi yaptırmaları isteniyor.Dünya Sağlık Örgütü, şimdiye kadar Güney Afrika'da 77, Botswana'da 4, Hong Kong'da 2, İsrail ve Belçika'da birer vakada görülen yeni varyanta "Omicron" adının verildiğini duyurmuştu.

DSÖ'nün verdiği bilgilere göre, ön kanıtlar Güney Afrika varyantının diğer varyantlardan daha bulaşıcı olduğunu gösteriyor.Omicron varyantı Güney Afrika'daki tüm bölgelerde artıyor. 
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