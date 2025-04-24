Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da lisede bıçaklı saldırı: En az 1 ölü, 3 yaralı /24 Nisan 2025 18:19

Fransa'da lisede bıçaklı saldırı: En az 1 ölü, 3 yaralı

Saldırgan olduğu iddia edilen kişi, bir öğretim görevlisi tarafından zapt edildikten sonra olay yerinde gözaltına alındı.

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Euronews'te yer alan habere göre polis, Fransa'nın batısındaki Nantes kentinde bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırıda en az bir kişinin hayatını kaybettiğini, üç kişinin de ağır yaralandığını açıkladı.

Polis kaynaklarına göre, Doulon'daki Notre-Dame-de-Toutes-Aides Lisesi'nde birkaç kişi bir öğrenci tarafından bıçaklandı.

Saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı.

Saldırgan olduğu iddia edilen kişi, bir öğretim görevlisi tarafından zapt edildikten sonra olay yerinde gözaltına alındı.

Fransız Europe1 radyo istasyonu, saldırganın lisenin ikinci katında çıkan bir tartışmanın ardından bir kız öğrencinin bıçaklandığını sonra birinci katta üç kişinin daha bıçaklandığını aktardı.

Eğitim Bakanı Elisabeth Borne, X'te yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Bruno Retailleau ile birlikte "mağdurlarla ve okul toplumuyla dayanışma" göstermek üzere okula gideceğini belirtti.

Bir ilkokul ve ortaokulun da bulunduğu bir kompleksin parçası olan liseden bir yetkili, okulun o sırada kampüste bulunan öğrencilere odaklandığını belirterek, yaşananlar hakkında yorumda bulunmadı.

Fransız okullarında ölümcül saldırılar nispeten nadir görülüyor.
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