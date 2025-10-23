Fransa'da Louvre'un ardından bir müze daha soyuldu

Fransa'nın kuzeydoğusundaki Langres kentinde bulunan Denis Diderot Aydınlanma Evi Müzesi, son günlerde ülkeyi sarsan müze hırsızlığı olaylarına bir yenisini ekledi. Louvre Müzesi'nde gerçekleşen 88 milyon avroluk mücevher soygunundan sadece birkaç gün sonra, müzeden yaklaşık 2 bin adet 18. ve 19. yüzyıla ait madeni para çalındığı bildirildi.





ÇALINAN KOLEKSİYONUN DEĞERİ 90 BİN AVRO

Fransa’nın kamu yayın kuruluşu Franceinfo’nun aktardığına göre, müze çalışanları pazartesi sabahı binanın ön kapısının kırılmış olduğunu ve bir vitrinin parçalandığını tespit etti. Çalınan madeni paraların, 2011 yılında bina yenilenirken inşaat işçileri tarafından bulunan ve "hazine koleksiyonu" olarak adlandırılan eserlere ait olduğu belirtildi.





Yetkililer, hırsızların özellikle değerli parçaları hedef aldığını ve müzede bulunan diğer eserlere dokunmadığını açıkladı. Çalınan koleksiyonun 1.633 gümüş ve 319 altın madeni paradan oluştuğu ve toplam değerinin yaklaşık 90 bin avro olarak tahmin edildiği kaydedildi.





GÜVENLİK ZAAFLARI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Langres Belediyesi, bu soygunun "planlı ve hedefe yönelik" bir saldırı olduğunu belirtti. Olayın ardından müze geçici olarak kapatıldı ve güvenlik sistemleri yenilenene kadar gece denetimleri için özel bir güvenlik firması görevlendirildi.





Langres'taki bu olayla birlikte son haftalarda Fransa'da art arda üçüncü büyük müze hırsızlığı yaşandı. Daha önce 16 Ekim'de Paris'teki Doğa Tarihi Ulusal Müzesi'nden 1,5 milyon avro değerinde altın külçeler çalınmış, 19 Ekim'de ise Louvre Müzesi'ndeki Napolyon dönemine ait sekiz mücevher, gündüz vakti bir baskınla çalınmıştı. Bu durum, kültürel mirasın korunmasına yönelik mevcut güvenlik önlemlerinin yetersizliğini ve zaaflarını kamuoyunda tartışmaya açtı.





MUHALEFETTEN SERT TEPKİLER VE İSTİFA ÇAĞRISI

Art arda yaşanan hırsızlık olayları, muhalefet partilerinden sert tepkilere neden oldu. Avrupa Parlamentosu Üyesi Marion Maréchal, Fransa’nın "dünyanın alay konusu hâline geldiğini" iddia ederek, Louvre Direktörü Laurence Des Cars ile güvenlik şefi Dominique Buffin’in istifasını talep etti. Maréchal, Des Cars’ı "güvenlik deneyimi yerine çeşitlilik politikalarına öncelik vermekle" suçladı.





Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Jordan Bardella ise Louvre soygununu, "devletin çöküşünün yansıması olan tahammül edilemez bir utanç" olarak nitelendirdi.