Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da patlama! /06 Şubat 2021 19:18

Fransa'da patlama!

Fransa'nın Bordeaux şehrinde bir garajda patlama meydana geldi. 9 kişi yaralandı, iki kişi kayıp.

SHABER3.COM

Fransa'da bir garajda meydana gelen patlamada 89 yaşında bir kadının ağır yaralandığı ve 2 kişinin de kaybolduğu belirtildi. Olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. 

İlk belirlemelere göre patlamaya gaz sızıntısı sebep oldu. Patlamada garaj ve çevresindeki iki bina hasar gördü. Olayın meydana geldiği bölgeye geçici olarak gaz akışı kesildi.

Fransız Haber Ajansı'na (AFP) konuşan itfaiye sözcüsü, "Şu anda hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğinden ve çevredeki binaların patlama sebebiyle zayıflamış olup çökmesi ihtimalinden endişeliyiz." dedi.

Kaybolan iki kişinin patlama anında garajda bulunan tamirci ve yardımcısı olduğu belirtildi.

Patlamada 9 kişi yaralanırken, sadece 89 yaşındaki kadının durumunun ağır olduğu bildirildi.

 
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