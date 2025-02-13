Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da patlama: Çok sayıda yaralı var /13 Şubat 2025 01:53

Fransa'da patlama: Çok sayıda yaralı var

Fransa'nın Grenoble kentinde bir barda patlama meydana geldi Patlamada 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Patlamanın, bara atılan el bombasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

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Fransa'nın Grenoble kentinde barda meydana gelen patlamada 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Le Dauphine Libere gazetesinin haberine göre, Grenoble'un Village-Olympique Mahallesi'ndeki barda patlama yaşandı.

Patlamada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 12 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara müdahale ediyor. Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olay yerine, vali ve savcılık yetkililerinin de gelmesi bekleniyor.

Patlamanın, bara atılan el bombasından kaynaklandığı değerlendiriliyor. BFMTV kanalı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.
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