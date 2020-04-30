Fransa'da PSG şampiyon ilan edildi

Profesyonel Futbol Ligi’nden (LFP) yapılan yazılı açıklamada, Fransa Başbakanı Edouard Philippe’in açıkladığı korona virüsü tedbirleri doğrultusunda futbol liglerinin sonlandırıldığı hatırlatıldı.







Açıklamada, maç başına kazanılan puana göre sıralama yapıldığı ve Ligue 1’de (birinci futbol ligi) lider durumda bulunan Paris Saint-Germain’in (PSG), Ligue 2’de (ikinci futbol ligi) ise Lorient’in şampiyon ilan edildiği duyuruldu.





Ligue 1’de son iki sırada bulunan Amiens ve Toulouse’un Ligue 2’ye düşürüldü, Ligue 2’nin ilk iki sırasında yer alan Lorient ve Lens’in de Ligue 1’e yükseltildi.





Gelecek sezonun 22-23 Ağustos’ta başlaması hedeflendiği ifade edilen açıklamada, bu konudaki kararın hükümetin aldığı önlemlere göre alınacağını belirtildi.





Açıklamada Avrupa kupalarına katılıma ilişkin bilgi verilmezken, Fransız basınında ligde ilk iki sırada yer alan PSG ile Olympique Marsilya’nın UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına, üçüncü Rennes’in ise ön elemelere katılacağı ifade edildi.