Samanyolu Haber /Spor / Fransa'da PSG şampiyon ilan edildi /30 Nisan 2020 21:07

Fransa'da PSG şampiyon ilan edildi

Fransa'da hükümetin sezonun iptal kararının ardından birinci futbol liginde lider durumda bulunan Paris Saint-Germain (PSG) şampiyon ilan edildi.

SHABER3.COM

Profesyonel Futbol Ligi’nden (LFP) yapılan yazılı açıklamada, Fransa Başbakanı Edouard Philippe’in açıkladığı korona virüsü tedbirleri doğrultusunda futbol liglerinin sonlandırıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, maç başına kazanılan puana göre sıralama yapıldığı ve Ligue 1’de (birinci futbol ligi) lider durumda bulunan Paris Saint-Germain’in (PSG), Ligue 2’de (ikinci futbol ligi) ise Lorient’in şampiyon ilan edildiği duyuruldu.

Ligue 1’de son iki sırada bulunan Amiens ve Toulouse’un Ligue 2’ye düşürüldü, Ligue 2’nin ilk iki sırasında yer alan Lorient ve Lens’in de Ligue 1’e yükseltildi.

Gelecek sezonun 22-23 Ağustos’ta başlaması hedeflendiği ifade edilen açıklamada, bu konudaki kararın hükümetin aldığı önlemlere göre alınacağını belirtildi.

Açıklamada Avrupa kupalarına katılıma ilişkin bilgi verilmezken, Fransız basınında ligde ilk iki sırada yer alan PSG ile Olympique Marsilya’nın UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına, üçüncü Rennes’in ise ön elemelere katılacağı ifade edildi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fransa'da PSG şampiyon ilan edildi Sonraki Haber >>

Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

‘Hizmeti ve Hocaefendi’yi insanlara anlatırken hangi hataları yapmamalıyız?’

‘Hizmeti ve Hocaefendi’yi insanlara anlatırken hangi hataları yapmamalıyız?’

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

İstanbul'da patlama!

İstanbul'da patlama!

Göktaşının düşüş anının yakaladılar

Göktaşının düşüş anının yakaladılar

Çin'de okullarda ilginç sosyal mesafe ayarlama yöntemi

Çin'de okullarda ilginç sosyal mesafe ayarlama yöntemi

Yamaç paraşütü karayoluna indi

Yamaç paraşütü karayoluna indi

Zoom görüşmesinde kediyi fırlatınca

Zoom görüşmesinde kediyi fırlatınca

Pentagon 'ilk resmi ufo' görüntülerini yayınladı

Pentagon 'ilk resmi ufo' görüntülerini yayınladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:10:01