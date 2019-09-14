Fransa'da Sarkozy’nin yakın arkadaşı ile eşine vergi kaçakçılığından hapis cezası

Eski milletvekili ve belediye başkanı olan Balkany 4 yıl hapis cezasına çarptırılırdı. Balkany’nin hapis cezası ertelenmedi, belediye başkanı geceyi cezaevinde geçirecek.





Aynı suçtan yargılanan eşi Isabelle Balkany de 3 yıl hapis cezası aldı, ancak sağlık sorunları gerekçesiyle cezası ertelendi.





Euronews’in aktardığına göre, çiftin 2010 ile 2015 yılları arasında yaklaşık 4 milyon euroluk vergi kaçırdıkları ortaya çıktı. Balkany çifti vergi kaçakçılığının yanı sıra yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından da yargılanıyor. Bu dava için için kararın 18 Ekim’deki duruşmada açıklanması bekleniyor.





Patrick Balkany’ye belediye başkanlığını yaptığı Levallois-Perret belediyesinin imkanlarını kendi kişisel çıkarları için kullanmakla da suçlanıyor. Ayrıca 2010 ile 2013 yılları arasında bir turizm şirketine tatil için nakit olarak ödediği 87 bin 367 euro da soruşturmaya dahil edildi.





Ana muhalefet partisi Halk Hareket Birliği’nin (UMP) önemli isimlerinden Patrick Balkany, 2001 yılından beri Paris’in batısında yer alan Levallois-Perret’in belediye başkanlığını yapıyor. Balkany ayrıca 2002 ile 2017 yılları arasında milletvekili görevinde bulundu.