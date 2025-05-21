Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da sel felaketi: Ölü ve yaralılar var /21 Mayıs 2025 12:10

Fransa'da sel felaketi: Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın güneydoğusundaki Var bölgesi, Pazartesi gününden bu yana etkili olan şiddetli yağış ve fırtınaların yol açtığı sel felaketiyle sarsıldı. Yetkililer, selde üç kişinin hayatını kaybettiğini, iki kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Felaket, hem can kaybına hem de ciddi altyapı hasarına yol açtı.

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Araçlarında can verdiler

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Cavaliere bölgesinde yaşlı bir çift, evlerinden çıkmaya çalışırken sel sularına kapılarak araçlarının içinde hayatını kaybetti. Vidauban’da ise bir kadın, aracının içinde ölü bulundu.

Ulaşım ve altyapı çöktü

Şiddetli yağışlar Var bölgesinde sokakları sular altında bıraktı, elektrik ve su kesintilerine neden oldu. En az iki bölgesel tren hattı ulaşıma kapandı. Bordeaux ve Toulouse arasında hizmet veren ana demiryolu hattında da seferler iptal edildi.

Macron’dan dayanışma mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, felaketin ardından iki kişinin hâlâ kayıp olduğunu belirtti. Macron, “Önümüzdeki birkaç saati atlatmak için kurtarma güçleriyle birlikte orada olacağız. Yeniden inşa etmek için orada olacağız,” dedi.

“Kasaba yeniden inşa edilmeli”

Selin en çok etkilediği sahil kasabalarından Le Lavandou’da temizlik ve onarım çalışmaları başlatıldı. Belediye Başkanı Gil Bernardi, kasabanın yollar, köprüler, banklar, atık su arıtma tesisi ve sahil şeridi gibi birçok altyapı unsurunun tamamen yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

200’den fazla itfaiyeci görev başında

Kamu altyapısına erişimi sağlamak ve hasar tespiti yapmak üzere bölgeye 200’den fazla itfaiyeci gönderildi. Salı sabahı bölgede gök gürültülü fırtınalar için verilen kırmızı alarm, ilerleyen saatlerde sarı seviyeye indirildi. Yetkililer, bölge halkını dikkatli olmaya ve acil durum çağrılarına karşı duyarlı kalmaya çağırıyor.
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