Fransa'da sel felaketi: Ölü ve yaralılar var

Araçlarında can verdiler



Yerel medyada yer alan haberlere göre, Cavaliere bölgesinde yaşlı bir çift, evlerinden çıkmaya çalışırken sel sularına kapılarak araçlarının içinde hayatını kaybetti. Vidauban’da ise bir kadın, aracının içinde ölü bulundu.



Ulaşım ve altyapı çöktü



Şiddetli yağışlar Var bölgesinde sokakları sular altında bıraktı, elektrik ve su kesintilerine neden oldu. En az iki bölgesel tren hattı ulaşıma kapandı. Bordeaux ve Toulouse arasında hizmet veren ana demiryolu hattında da seferler iptal edildi.



Macron’dan dayanışma mesajı



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, felaketin ardından iki kişinin hâlâ kayıp olduğunu belirtti. Macron, “Önümüzdeki birkaç saati atlatmak için kurtarma güçleriyle birlikte orada olacağız. Yeniden inşa etmek için orada olacağız,” dedi.



“Kasaba yeniden inşa edilmeli”



Selin en çok etkilediği sahil kasabalarından Le Lavandou’da temizlik ve onarım çalışmaları başlatıldı. Belediye Başkanı Gil Bernardi, kasabanın yollar, köprüler, banklar, atık su arıtma tesisi ve sahil şeridi gibi birçok altyapı unsurunun tamamen yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi.



200’den fazla itfaiyeci görev başında



Kamu altyapısına erişimi sağlamak ve hasar tespiti yapmak üzere bölgeye 200’den fazla itfaiyeci gönderildi. Salı sabahı bölgede gök gürültülü fırtınalar için verilen kırmızı alarm, ilerleyen saatlerde sarı seviyeye indirildi. Yetkililer, bölge halkını dikkatli olmaya ve acil durum çağrılarına karşı duyarlı kalmaya çağırıyor.