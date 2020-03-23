Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da sokağa çıkma yasağı getirildi /23 Mart 2020 20:17

Fransa'da sokağa çıkma yasağı getirildi

Korona virüsünün büyük bir hızla yayıldığı Fransa'nın 37 kentinde, belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı getirildi. Ülkede virüs salgını nedeniyle 674 kişi öldü.

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Fransa’nın 37 kentinde, Kovid-19 nedeniyle, belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı getirildi.Aralarında Valence, Colombes, Mulhouse, Perpignan ve Cannes kentlerin de olduğu 37 şehrin yönetimi, salgınla daha etkin şekilde mücadele edebilmek için akşam saatlerinden sabah saatlerine kadar sokağa çıkmayı yasakladı.

Daha önce de Nice gibi birçok kent, sokağa çıkma yasağa kararı almıştı.Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, video konferans yoluyla bir araya geldiği dini kuruluşların temsilcilerinden nisan ayında yapılacak dini bayramların insanlar toplanmadan yapılmasını istedi.

Fransa’da 6-12 Nisan’da Hırıstiyanların, 9-16 Nisan’da ise Yahudilerin dini bayramları gerçekleşecek. 24 Nisan’da da Müslümanlar için Ramazan ayı başlayacak.

Ülkede son resmi verilere göre Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 674’e, vaka sayısı ise 16 bin 18’e yükseldi. 
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