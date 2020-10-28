Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi /28 Ekim 2020 22:58

Fransa'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle Fransa'da ülke genelini kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ifade edildi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında artan vakalar üzerine 30 Ekim'den itibaren ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusa sesleniş konuşmasında 30 Ekim Cuma gününden itibaren ülke genelinde karantina uygulanacağını söyleyerek karantinanın 1 Aralık'a kadar uygulanacağını kaydetti.

Fransa'da yeni tip koronavirüsün (Covid-19) çok hızlı yayıldığını kaydeden Macron, bu hızın en kötü tahminlerde bile öngörülmediğini belirterek, "Vaka sayısının genel nüfusa göre oranı son bir haftada ikiye katlandı" ifadelerini kullandı.

İlk dalgaya kıyasla bugün ülkenin tüm bölgelerinin tehlikeli bir durumun eşiğine geldiğini vurgulayan Fransa lideri, "Ülkemizde ikinci dalga ilkine göre çok daha ağır ve ölümcül olacak" diye konuştu.

Macron, son 24 saatte 36 binden fazla yeni Covid-19 vakasının tespit edildiği bilgisini verdi.

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