Fransa'da son 24 saat içinde 19 bin 590 yeni vaka

Fransa’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 590 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 486 bin 129’a ulaştı.





Fransa’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 19 bin 590 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 486 bin 129’a ulaştığı bildirildi.





Son 24 saatte 352 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 82 bin 812'ye yükseldi. Ülke genelinde bin 702’si yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 383 kişi hastanelerde tedavi görüyor.