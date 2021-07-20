Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da son 24 saatte 18 bin yeni vaka /20 Temmuz 2021 19:58

Fransa'da son 24 saatte 18 bin yeni vaka

Fransa'da son 24 saat içinde 18 bin yeni koronavirüs vakası görüldüğünü açıklayan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, bunun daha önceden görülmemiş bir artış olduğunu söyledi.

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Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, son 24 saatte 18 bin yeni Koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiğini, bunun daha önceden görülmemiş bir artış olduğunu söyledi.

Bakan Veran, Ulusal Mecliste milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Fransa'da vaka sayısında geçen haftaya göre yüzde 150'den fazla artış olduğunu bildiren Veran, son 24 saatte 18 binden fazla vaka belirlendiğini aktardı.

Veran, Delta varyantında yaşanan bu durumun Brezilya, Güney Afrika veya İngiliz varyantında yaşanmadığı bilgisini paylaştı.

Bu hızlı yayılıma karşı aşı silahının bulunduğuna dikkati çeken Veran, 40 milyon ilk doz aşı hedefinin temmuz sonunda yakalanması gerektiğini kaydetti.
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