Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da son 6 ayın en yüksek günlük can kaybı /09 Kasım 2020 23:35

Fransa'da son 6 ayın en yüksek günlük can kaybı

Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden birisi olan Fransa'da virüs nedeniyle son 6 ayın en yüksek can kaybı oranının görüldüğü belirtildi.

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Fransa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 551 can kaybı yaşanırken, bu rakam son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, salgında ikinci dalganın ülkede hızla yayılmaya devam ettiğini belirtti. Covid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 551 kişinin hayatını kaybetmesiyle son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısının kaydedildiğini ifade eden Salomon, toplam can kaybının 40 bin 987'ye çıktığını duyurdu.

Salomon, ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısının, son 24 saatte 20 bin 155 artışla 1 milyon 807 bin 479'a ulaştığını söyledi.

Hastanelerde 4 bin 690'ı yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 125 kişinin tedavisinin sürdüğünü aktaran Salomon, ülkede mevcut tedbirlerden önce gece saatlerinde sokağa çıkma yasağının getirildiği kentlerde salgının daha yavaş yayıldığını belirtti.

Salomon, ülkede haftada 2,3 milyon olmak üzere, salgının başından bu yana toplam 24 milyon testin yapıldığını bildirdi.

Öte yandan Fransa Merkez Bankası, ülkede Covid-19 salgını nedeniyle uygulamaya konulan yeni tedbirler nedeniyle bu ay ekonomik faaliyetlerin yüzde 12 azalacağı tahmininde bulundu.
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