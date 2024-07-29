Samanyolu Haber /Teknoloji / Fransa'da telekomünikasyon ağlarına saldırı /29 Temmuz 2024 15:01

Fransa'da telekomünikasyon ağlarına saldırı

Fransa'nın Hérault, Bouches-du-Rhône, Oise, Meuse, Drôme ve Aude bölgelerinde fiber optik kabloların kesilmesiyle sabit ve mobil hatların etkilendiği belirtildi.

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Euronews'te yer alan habere göre SFR, Bouygues ve Free'nin de aralarında bulunduğu Fransa'daki telekomünikasyon şirketleri, ülkenin tren hatlarının kundaklanmasının üzerinden yalnızca birkaç gün geçmesinin ardından saldırıların hedefi oldu.

SFR, Fransa'nın Hérault, Bouches-du-Rhône, Oise, Meuse, Drôme ve Aude bölgelerinde telekomünikasyon alt yapılarına saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, bu bölgelerde fiber optik kabloların kesilerek sabit ve mobil hatların etkilendiği belirtildi.

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Olimpiyat Oyunlarının ise etkilenmediği bildirildi.

Sabotaj eylemleri, geçen hafta Fransa'nın yüksek hızlı tren ağına düzenlenen ve Olimpiyat Oyunları açılış töreninin başlamasından birkaç saat önce ülke çapında seyahati büyük ölçüde aksatan kundaklama eylemlerinden üç gün sonra gerçekleşti.

Fransa, ülkenin SNCF demiryolu ağına düzenlenen sabotajın ardından bir kişinin tutukladığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin pazartesi günü yaptığı açıklamada, demiryolu ağını felç eden saldırılarla bağlantılı olarak SNCF demiryolu şirketinin bir tesisinde çalışan aşırı solcu bir aktivistin tutuklandığını açıkladı.

France 2 TV'ye konuşan Darmanin, kundaklama eylemlerinin arkasında aşırı solcuların olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

"Birkaç kişinin profilini tespit ettik" dedi ve ekledi: "Bu, aşırı solun geleneksel eylem türüdür."

Ancak bu kişilerin aşırı sola yakın oldukları sonuca varmadan önce dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Darmanin, "Sorun, onların manipüle edilip edilmediğini" veya "kendi çıkarları için hareket edip etmediklerini bilmek" dedi. "Bu kişiler (sol) harekete yakın olabilecek insanlar" diyerek ekledi.

Ayrıca, "beklenmedik bir heyet" tarafından imzalanan ve sabotajı desteklediğini ifade eden çeşitli medya kuruluşlarına gönderilen açıklamaya da yanıt verdi.

Açıklamalarında ihtiyatlı davranan Darmanin, saldırıların "bir oportünizm vakası" olabileceğini de ekledi.

Kundaklama eylemlerinde demiryolu hatlarının sinyal istasyonları ve kabloları zarar görmüş, başkent Paris'i ülkenin kalanına bağlayan seferler aksamıştı.

Saldırılar nedeniyle yaklaşık 800.000 kişinin seyahatlerinde aksamalar yaşandı.

Tüm hafta sonu hasarı onarmak için süren çalışmaların ardından seferler pazartesi sabahı itbarıyla normale döndü.
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