Samanyolu Haber /Spor / Fransa'da top koşturan futbolculara yasak geldi /18 Mart 2021 21:40

Fransa'da top koşturan futbolculara yasak geldi

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle Fransa'da top koşturan futbolcuların ülkelerinin milli takımlarına katılmalarının yasaklanacağı belirtildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Fransa'dan 2022 elemeleri öncesi milli takımımıza kötü haber geldi.

Fransa'da kulüpler, artan koronavirüs salgını nedeniyle AB ülkeleri dışından gelen futbolculara kendi milli takımlarında oynama yasağı getirdi.

Futbolcuların kendi ülkelerine gidiş gelişleri süresinde yaşanacak olası bulaşının önüne geçilmesi için alınan bu karardan Lille'de forma giyen (A) milli futbolcular Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in etkilenebileceği öğrenildi.

TFF durumun netlik kazanmasından sonra Fransa Futbol Federasyonu ile temasa geçip bu isimlerin milli davet alması halinde Türkiye'ye getirilmesini sağlayacak.
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