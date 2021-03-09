Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da toplam vaka sayısı 4 milyona yaklaştı /09 Mart 2021 23:15

Fransa'da toplam vaka sayısı 4 milyona yaklaştı

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden birisi olan Fransa'da toplam vaka sayısının 3 milyon 932 bin 962’ye ulaştığı belirtildi.

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Fransa’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 23 bin 302 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 932 bin 962’ye ulaştı.

Fransa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka ve ölümler artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 23 bin 302 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 932 bin 862'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 368 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam ölüm sayısı 89 bin 301'a yükseldiği aktarıldı.

Paris’te Covid-19 dışı tedaviler yüzde 40 oranında azaltılacak

Fransa’da Covid-19 vaka sayısı ve özellikle İngiliz mutasyonlu vakaların artması hastanelerdeki baskıyı arttırıyor. Başkent Paris’in de içinde bulunduğu ve 12 milyon kişinin yaşadığı İle-de-France’ın Bölgesel Sağlık Kurumu, başkent Paris’in çevresindeki hastanelere ve özel kliniklere, yoğun bakım yataklarının yetersiz kaldığı zamanlarda tıbbi ve cerrahi faaliyetlerini yüzde 40 oranında azaltmaları talimatını verdi. Kararın nedeninin ise Covid-19 hastalarına ayrılan yoğun bakım yataklarının sayısını artırmak ve sağlık personellerinin Covid-19 ünitelerine transfer edilmesine olanak sağlamak olduğu belirtildi.
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