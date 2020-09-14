Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da yeni koronavirüs kısıtlamaları /14 Eylül 2020 22:55

Fransa'da yeni koronavirüs kısıtlamaları

Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden birisi olan Fransa'da yeniden artışa geçen vakalar sonrasında gece hayatı ve alkol tüketimine kısıtlama getirildiği belirtildi.

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Fransa’da Koronavirüs salgınında vaka sayılarında yaşanan artışın ardından gece hayatı ve alkol tüketimine kısıtlama getirildi.

Fransa’da Covid-19 vakalarında yaşanan artışın ardından ülke genelinde yeni kısıtlamalar getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle akşam 20.00’den itibaren kamuya açık alanlarda alkol tüketimi yasaklanırken, barların ve gece kulüplerinin de 00.30 ile 06.00 arasında kapatılmasına karar verildiği duyuruldu.  Bakanlık, dans edilen etkinliklerin de yasakladığını açıkladı.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, ülke genelinde son 24 saatte 6 bin 158 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 387 bin 252’ye ulaştığı aktarıldı. Bakanlık, son 24 saatte 34 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 30 bin 950’ye yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, ayrıca 448’i yoğun bakımda olmak üzere 2 bin 561 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu ifade etti.

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