Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da yeni koronavirüs önlemleri devrede /31 Mart 2021 22:48

Fransa'da yeni koronavirüs önlemleri devrede

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden birisi olan Fransa'da, salgınla mücadele kapsamında okullar ve kreşlerin kapatıldığı, seyahatlere kısıtlama getirildiği duyuruldu.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yeni bir kapanmaya gidildiğini açıklarken, okullar ve kreşlerin kapatıldığını, seyahatlere kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Macron, cumartesi gününden itibaren ülke genelinde 4 hafta boyunca vatandaşların evlerinden 10 kilometre uzağa gitmelerinin yasaklandığını duyurdu.

Ayrıca cumartesi gününden itibaren ülke genelinde en az 3 hafta boyunca okulların ve kreşlerin kapatıldığı da açıklandı.

Vakalarda zirve yapan ülkede şu anda 5 binden fazla Covid-19 hastası yoğun bakımda.

Ülkede şu ana dek 4,6 milyon vaka görüldü ve 95 bin 495 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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