Fransa'da yeni koronavirüs önlemleri devrede

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yeni bir kapanmaya gidildiğini açıklarken, okullar ve kreşlerin kapatıldığını, seyahatlere kısıtlama getirildiğini duyurdu.





Macron, cumartesi gününden itibaren ülke genelinde 4 hafta boyunca vatandaşların evlerinden 10 kilometre uzağa gitmelerinin yasaklandığını duyurdu.





Ayrıca cumartesi gününden itibaren ülke genelinde en az 3 hafta boyunca okulların ve kreşlerin kapatıldığı da açıklandı.





Vakalarda zirve yapan ülkede şu anda 5 binden fazla Covid-19 hastası yoğun bakımda.





Ülkede şu ana dek 4,6 milyon vaka görüldü ve 95 bin 495 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.