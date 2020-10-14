Fransa'da yeni sokağa çıkma yasağı kararı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris ile birlikte 8 büyük kentte cumartesi gününden itibaren akşam 21.00 ile sabah 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti.





Macron, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılma hızını yavaşlatmak için aralarında başkent Paris, Toulouse, Montpellier ve Marsilya'nın da olduğu dokuz büyük şehirde saat 21.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.





Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı bölgeler, ülke nüfusunun üçte birini kapsıyor.





Macron, "Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Virüsün yayılmasını frenlememiz gerekiyor" dedi.





Macron, uygulamanın cumartesi gününden itibaren geçerli olacağını ve ilk etapta en az dört hafta boyunca yürürlükte kalacağını söyledi.





Macron, yasağın uygulandığı saatler arasında sokağa çıkanların bunun için iyi bir mazeret göstermeleri gerektiğini belirterek, bu yasağa uymayanlara 135 Euro para cezası kesilebileceğini belirtti.





Ülkede Covid-19 salgını tekrar artmaya başlarken, hastanede tedavi görenlerin sayısı 25 Haziran'dan sonra ilk kez 9 bini geçti.





Fransa'da bugün açıklanan veriler, günlük vaka sayısının 22 bini aştığını gösteriyor. Koronavirüs kaynaklı can kayıpları da 32 binin üzerinde.