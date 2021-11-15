Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'daki ilkokullarda maske zorunlu hale geldi /15 Kasım 2021 14:04

Fransa'daki ilkokullarda maske zorunlu hale geldi

Fransa’da korona virüs ile mücadele kapsamında bugünden itibaren ilkokullarda maske takmak zorunlu hale geldi.

SHABER3.COM

Fransa'da koronavirüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. Fransız hükümeti, vakaların artışıyla ilgili yeni önlemler almaya karar vererek bugünden itibaren koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm ilkokullarda maske takmayı zorunlu hale getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı 9 Kasım'da yaptığı açıklamada, "15 Kasım Pazartesi günü tüm illerdeki sağlık protokolü 2. seviyeye geçecek. İlkokulda tüm öğrenciler tekrar maske takmak zorunda olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Fransız medyasında göre, maske takmanın zorunlu hale getirilmesi salgınla mücadelede geriye bir adım atıldığını gösteriyor. Hükümet eylül ayında salgından en az etkilenen illerde ilkokulda maske takmaya son verdiğini duyurmuştu. Ekim ayının sonunda 79 ilde okulda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 12 bin 496 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 7 milyon 287 bin 645'e ulaştığı bildirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fransa'daki ilkokullarda maske zorunlu hale geldi Sonraki Haber >>

Sokak röportajında ortalık karıştı!

Sokak röportajında ortalık karıştı!

İstanbul'da 'iç savaş' gibi mahalle kavgası

İstanbul'da 'iç savaş' gibi mahalle kavgası

Metrobüs out - Trenbüs in

Metrobüs out - Trenbüs in

AKP’li Birinci ‘sosyal soykırımı’ yetersiz gördü: Türkiye’yi ve dünyayı dar edelim!

AKP’li Birinci ‘sosyal soykırımı’ yetersiz gördü: Türkiye’yi ve dünyayı dar edelim!

Zamlardan şikayet eden pazarcı gözaltına alındı

Zamlardan şikayet eden pazarcı gözaltına alındı

Ahmet Kaya’nın Paris’teki mezarına saldırı

Ahmet Kaya’nın Paris’teki mezarına saldırı

Kapatılan Atatürk Havalimanı, kaçakşılık ve uyuşturucunun merkezi mi oldu?

Kapatılan Atatürk Havalimanı, kaçakşılık ve uyuşturucunun merkezi mi oldu?

AKP'li Başkanı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

AKP'li Başkanı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaç çeşit MİT'çi gazeteci var?

Kaç çeşit MİT'çi gazeteci var?

12 yaşındaki çocuğun bile isyan ettiği bir ülke: Türkiye

12 yaşındaki çocuğun bile isyan ettiği bir ülke: Türkiye
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:23:52