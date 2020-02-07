Fransa'daki sanayi kasabasında nadir bir kanser türü 3 misli fazla görüldü

Fransa’nın iç bölgelerinde alüminyum ve kimyasal madde üretimiyle tanınan Salindres kasabasında, 9 kişide çok nadir görülen bir kanser türünün tespit edilmesi üzerine Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.





Euronwes Türkçe'den Rahmi Gündüz'ün haberine göre Kamu Sağlığı Ajansı yayımladığı bir raporda, “glioblastoma” adı verilen ve genelde 65 yaş civarı yaşlılarda görülen bu beyin tümörünün, kimyasal madde üretiminin yapıldığı bu kasabada, diğer bölgelere oranla üç misli daha fazla olduğunu açıkladı.





2006 ila 2015 yılları arasında yapılan araştırma sonuçlarını yayımlayan Kamu Sağlığı Ajansı, 5’i kadın 4’ü erkek hastalardan 8’inin hayatını kaybettiğini duyurdu.







Kasaba halkı tedirgin





Fransız medyasında, 19. yüzyıldan bu yana ülkede kimya ve alüminyum üretiminin beşiği sayılan bu kasabadaki fabrikaların çevreye verdiği kirliliğin bu kanser türüne yol açtığı yolundaki haber ve yorumlar geniş bir şekilde yer aldı.





Kasaba ekonomisi için büyük önem taşıyan buradaki fabrikanın kapatılma ihtimalinin yöre halkı tarafından tepkiyle karşıladığını belirtilirken, yetkililerin derhal önlem almasını için kampanya başlatıldı.





Tedavi imkanına olmayan bu kanser türüne yakalanalar ortalama bir yıl içinde hayatını kaybediyor.