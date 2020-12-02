Fransa'daki Türk-Ermeni kavgasında iki Türk'e dava açıldı

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan iki isim hakkında, beş kişinin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle dava açıldı.Olay 28 Ekim'de gerçekleşmişti.





AFP'nin haberine göre, Vienne Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ermenistan yanlısı eylemcilerinin A7 otoyolunu kapatarak yaptıkları gösteride yaşanan arbedeye katıldıkları ileri sürülen 45 yaşındaki Türk vatandaşının iki kişiyi, 21 yaşındaki oğlunun da üç kişiyi yaraladığı ifade edildi. 21 yaşındaki Türk vatandaşınının çekiçle yaraladığı bir şahısın 30 günlük iş görmez raporu aldığı kaydedildi.





Polis tarafından gözaltına alınan Türk kökenli baba-oğulun sorgularından sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi. Baba-oğula ayrıca Fransa’yı terk etme yasağı konuldu.





Vienne Cumhuriyet Savcısı Audrey Quey yaptığı açıklamada üçüncü bir kişinin gözaltına alındığı ancak hakkında dava açılmadığını belirtti. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan üçüncü şahısın baba-oğul ile aynı aileden olduğu yerel basında çıkan haberlerde belirtildi.





28 Ekim tarihinde otoyolunu kapatan Ermenistan yanlısı grup ile Türk kökenliler arasında yaşanan arbede sırasında dört Türk vatandaşı da yaralanmıştı. Olayda ayrıca kafasına aldığı çekiç darbesiyle ağır yaralanan Ermeni kökenli bir şahıs ile birlikte Ermeni gruptan çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.



