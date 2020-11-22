Samanyolu Haber /Gündem / Fransa'daki vizonlarda Koronavirüs'e rastlandı /22 Kasım 2020 21:29

Fransa'daki vizonlarda Koronavirüs'e rastlandı

Fransa'da, ilk defa vizonlarda yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) rastlandığı bildirildi.

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Fransa'da, ilk defa vizonlarda yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) rastlandığı bildirildi.

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, Eure-et-Loir bölgesindeki bir çiftlikte yetiştirilen vizonlarda Kovid-19 görülmesi nedeniyle bin tanesinin itlaf edildiği belirtildi.

Vizonlardan elde edilen ürünlerin imha edildiğinin de ifade edildiği açıklamada, ülkedeki diğer 3 vizon çiftliğinde virüs tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Avrupa'ya yayılıyor 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Danimarka başka olmak üzere ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'teki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda Covid-19 tespit edildiğini duyurmuştu.

Vizonlarda rastlanan Covid-19 türünde, daha önce gözlemlenmeyen mutasyon oluşumuna rastlanmıştı.
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