Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'daki yangın 11'inci günde söndürüldü /26 Ağustos 2021 20:38

Fransa'daki yangın 11'inci günde söndürüldü

Fransa'nın güneyindeki Var bölgesinde geçen hafta çıkan yangın, 11. gününde söndürüldü.Var İtfaiyesinden yapılan açıklamada, 16 Ağustos'ta Gonfaron kasabası yakınlarında Maures Masifi'nde başlayan orman yangınının pazartesi gününden bu yana kontrol altında tutulduğu, bugün öğle saatleri itibarıyla da söndürüldüğü aktarıldı.

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Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturmada otoyol dinlenme alanından ormana doğru fırlatılan sigara izmaritinin, alevlerin ilk sebebi olabileceği ihtimalinin ağır bastığı belirtilmişti.

Yaklaşık 8 bin hektarda etkili olan alevlerle mücadele eden 7 itfaiyecinin hafif yaralandığı yangında, iki kişi yaşamını yitirmiş, 19 kişi dumandan zehirlenmişti.

Sayıları 1200’ü geçen itfaiye erinin yanı sıra uçaklar ve helikopterler ile müdahale edilen yangın nedeniyle 10 bine yakın kişi ve sahil kenarına yakın birçok kamp alanı tahliye edilmişti.

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