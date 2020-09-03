Fransa'dan 100 milyar euroluk yeni paket

Fransa hükûmeti uzun zamandır beklenen 100 milyar euro değerindeki teşvik paketini açıkladı.





"Fransa’nın Yeniden Açılması” isimli paket maaş desteklerini, özel sektör için vergi kesintilerini ve çevre projelerinin desteklenmesini içeriyor.







Teşvik paketi yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı acil durum harcaması statüsünden çıkmayı, yatırım azlığı ve iş yaratma gibi uzun dönemli problemleri gidermeyi hedefliyor.





Fransa daha önce de 300 milyar euro tutarında paket açıklamıştı.





FRANSA EKONOMİSİ AĞIR HASAR GÖRDÜ





Yapılacak mali destek iki yıllık bir süreye yayılacak ve rekabetçilik, iş ve sosyal politikalar ile yeşil ekonomiye geçişin finansmanı için kullanılacak.





Fransız ekonomisi Avrupa’daki ekonomilerin kapanmasından en çok etkilenenler arasında ve şimdiki toparlanmanın da yavaş yavaş zayıfladığı görülüyor.





Fransa’da işten çıkarmaya karşı alınan önlemler şimdilik işsizliği kontrol altında tutuyor, fakat birkaç ay sonra rakamlar sert bir şekilde yükselebilir.





Avrupa’daki diğer ülkeler de Koronavirüs'ün ekonomi üzerindeki yıkıcı etkisinin devam etmesinden dolayı ek teşvik paketleri açıklamayı planlıyor.