Samanyolu Haber /Gündem / Fransa'dan 300 Türk vatandaşı Türkiye'ye getiriliyor /16 Mart 2020 14:39

Fransa'dan 300 Türk vatandaşı Türkiye'ye getiriliyor

Fransa Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransa'daki Türklerin durumuna ilişkin, ''Türkiye dönmek isteyen 300 kadar vatandaşımızdan çağrı aldık, yarın Türkiye'ye dönecekler'' dedi.

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Fransa Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, NTV ekranında soruları yanıtladı.

Musa şunları dedi:
''Türkiye dönmek isteyen 300 kadar vatandaşımızdan çağrı aldık. Yarın bu vatandaşlarımızın kalkacak uçaklarla Türkiye'ye tahliyesi öngörülüyor. Türk vatandaşlarına bir burada bir kontrol uygulamayacağız. Türkiye'de kontrol altına alınacak. Zorunlu karantina süresi var. Belli ölçüde caydırıcı olan bir unsur. Bazı vatandaşlarımız bunu duyunca vazgeçti. ''

Avrupa'da İtalya ve İspanya'dan sonra en çok vaka Fransa'da, 24 saatte 29 ölüm kayıtlara geçti. Fransa, ülkede kısmi karantina uygulamaya hazırlanıyor.
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