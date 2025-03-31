Fransa'dan Apple'a 150 milyon euro ceza

Fransa'nın ulusal rekabet düzenleyici Kurumu (Autorite de la concurrence), Pazartesi günü Apple'a, şirketin iOS ve iPadOS üzerindeki mobil uygulamaların dağıtımındaki hakim konumunu kötüye kullandığını gerekçe göstererek 150 milyon euro (yaklaşık 6,1 milyar TL) para cezası kesti.



Kararın özünde, Apple'ın verileri toplamada kullandığı yazılım vardı. Kurum, Apple'ın kişisel verilerin korumasına yönelik belirttiği hedeflerin "ne gerekli ne de orantılı" olduğu kanaatinde.



2021'de Apple, kullanıcılara kişisel verilerini daha fazla kontrol edebilmelerini sağlayan yeni bir özelliği tanıtmıştı. Bu özellikle, kullanıcılardan iOS ve iPadOS ekosistemindeki üçüncü taraf uygulamalarda verilerinin toplanmasına izin vermeleri isteniyor, izin verilmediği sürece planlı reklamlar sınırlandırılıyordu.



Apple, bu özelliği kullanıcı gizliliğini korumaya yönelik önemli bir adım olarak tanıtırken, Fransa'daki otorite, söz konusu yazılımla birlikte rakip firmaların verilere erişimini kısıtlanabileceğini ve Apple'ın pazardaki hakimiyetinin güçlenmesine aracı olabileceğine dair öngörüsünü iletti.



Pazartesi günkü kararda yer alan bir bulguda, Apple'ın üçüncü taraf uygulamaları kullanmayı 'zorlaştırdığı' ve reklamlarla finanse edilen yayıncıların zarar gördüğü tespitine yer verildi.



Kurum, onay sırasında birden fazla pencerenin açıldığını, bunun üçüncü taraf uygulamaların kullanımını 'aşırı derece karmaşık hale getirdiğini' öne sürdü.



"Kişiselleştirilmiş reklam takibinin sadece bir kez onaylanması gerekirken, yazılımla beraber kullanıcıdan ikinci kez onay isteniyor," ifadeleri öne çıktı.



Düzenleyici kurum, bunun sonucunda asimetrik bir sistemin ortaya çıktığını vurguluyor.



Apple tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, karara tepki gösterilirken, söz konusu yazılımla birlikte kişisel verilere ilişkin kullanıcılara daha fazla 'kontrol hakkı' tanıdığının altını çizdi.



AB'nin önümüzdeki süreçte Dijital Piyasalar Yasası kapsamında Apple'a yönelik iki soruşturmayı sona erdirmesi bekleniyor. Bunlardan biri iPhone'daki tarayıcı seçeneğini, diğeri uygulama geliştiricilerin App Store harici tekliflerini ücretsiz olarak iletebilmesini içeriyor.



Ceza kararı, AB ile ABD arasında teknoloji şirketlerine yönelik baskılara ilişkin gerilimin arttığı bir dönemde geldi.