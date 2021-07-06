Fransa'dan 'deltaya' karşı aşı zorunluluğu tartışması

Fransa Başbakanı Jean Castex, yeni tip Koronavirüs'ün Covid-19’un Hindistan’da ortaya çıkan Delta mutasyonuna karşı, aşı zorunluluğu ve sağlık kartı uygulaması teklifini sundu.





Castex, Ulusal Meclis’teki grup başkanlarına yazdığı mektupta, aşı zorunluluğu ve sağlık kartı uygulaması teklifini sundu.





Mektubu geçtiğimiz perşembe günü grup başkanlarına gönderdiği öğrenilen Castex’in, konu ile alakalı yazılı cevap beklediği ifade edildi.





Başbakan Castex, "Fransızlara bir kez daha zor kısıtlamalar getirmekten kaçınmak için yeni önlemler gerekmekte" açıklaması ile grup başkanlarına çağrıda bulundu. Castex’in grup başkanlarına önerdiği önlemler arasında "aşı zorunluluğu" ve Covid-19 hastası olanlar için "izolasyon zorunluluğu" getirmek olduğu belirtildi.





Sağlık kartı uygulaması





Castex’in önerdiği diğer önlemler ise, negatif test, iyileşme belgesi veya aşı sertifikasını tescilleyen ve belirli yerlere erişim imkanı sağlayan bir sağlık kartı uygulaması başlatmak olduğu aktarıldı.