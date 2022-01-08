Fransa'dan Djokovic'e torpil

Fransa'daki turnuvaya katılabilir





Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele etmek için geldiği ada ülkesinin sıkı koronavirüs tedbirlerine uymadığı için vizesi iptal edilen 34 yaşındaki tenisçi bir otelde izolasyonda tutuluyor.Avustralya'ya giriş izni verilenlerin tam aşılı olduklarını ya da tıbbi olarak aşıdan muaf olduklarını belgelemesi gerekiyor fakat yetkililer dünyaca ünlü tenisçinin her iki koşul için de bir belge sunmadığını belirtti.Covid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, Avustralya Açık'a tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını duyurmuştu.Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul görmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, bir otele gönderilmişti. Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.Federal mahkemenin Djokovic ile ilgili kararını pazartesi günü açıklaması bekleniyor.France Info radyosuna mülakat veren Fransız Bakan aşı konusunda şüpheci olduğun açık bir şekilde dillendiren Djokovic'in Fransa Açık'a katılmak için özel durumlarda uygulanan istisnadan faydalanabileceğini söyledi.Her büyük organizasyonda uygulanan sağlık ptorokolleri olduğunu ve bu protokollerin Djokovic gibi sporcuların bir ülkeye girişine imkan tanıdığını vurgulayan Maracineanu Fransa ve Avustralya'nın farklı düzenlemeleri olduğunu ve aşısız bir atletin bu protokol nedeniyle turnuvalara katılabileceğini belirtti.Turnuvanın mayıs ayında olacağını hatırlatan bakan "Umarım o zamana kadar böyle önlemlere gerek kalmaz," ifadelerini kullandı.