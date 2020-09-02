Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'dan Doğu Akdeniz mesaisi /02 Eylül 2020 19:46

Fransa'dan Doğu Akdeniz mesaisi

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Fransız mevkidaşı Florence Parly, çarşamba günü telefonda Doğu Akdeniz'deki sondaj hakları konusunda Türkiye ile artan gerginliği görüştüler.

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Ekathimerini'nin aktardığına göre Panagiotopoulos, Parly'ye, "Türk Oruç Reis araştırma gemisinin devam eden varlığından ve Türkiye'nin diğer provokatif eylemlerinden kaynaklanan" bölgedeki durum hakkında ayrıntılı bir bilgi paylaşımı yaptı.

Son haftalarda sık temas hâlinde oldukları söylenen iki yetkili, iki ülke arasında savunma tedariklerine yönelik devam eden işbirliğinde kaydedilen ilerlemeyi de masaya yatırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Doğu Akdeniz'de Türkiye’ye karşı sert bir tavır takınarak "kırmızı çizgi politikası” uyguladığını belirtmişti.

Macron, Ankara’nın sözlerden ziyade eylemleri dikkate alıp onlara saygı duyduğunu söylemişti.

Macron, geçen hafta cuma günü Paris'te gazetecilerle bir araya geldiği yaz sonu toplantısında, konu Akdeniz’in egemenliği olduğunda kendisinin sözleri ve eylemleriyle tutarlı olması gerektiğini belirtmişti.

Macron, "Türklerin sadece bunu (sözler ile eylemlerin tutarlı oluşunu) dikkate aldığını ve buna saygı duyduğunu söyleyebilirim… Fransa’nın bu yaz yaptığı önemliydi: Bu bir kırmızı çizgi politikasıdır” demişti. Macron daha önce Suriye konusunda da sözlerini eylemleriyle desteklediğinin altını çizmişti.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki eylemlerini "provokatif” olarak değerlendiren Macron, Türkiye’nin Avrupa Birliği'nin (AB) iki üyesi olan Yunanistan ile Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Münhasir Ekonomik Bölgelerine  ve egemenlik haklarına “saldırdığını” belirtmiş ve "Türkiye'nin son yıllardaki stratejisini bir NATO üyesi ülkenin stratejisi olarak değerlendirmiyorum” ifadesini kullanmıştı.
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