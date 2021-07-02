Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'dan emsal Uygur kararı: Dört tekstil devine insanlık suçu soruşturması /02 Temmuz 2021 09:53

Fransa'dan emsal Uygur kararı: Dört tekstil devine insanlık suçu soruşturması

Fransız yargısı, Çin'de Uygurların zorla çalıştırılmasından kazanç sağlamakla suçlanan Inditex, Fast Retailing, Uniqlo ve SMCP gibi tekstil devleri hakkında "insanlığa karşı işlenen suçları gizledikleri" iddiasıyla soruşturma başlattı.

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Fransa'da Ulusal Terörle Mücadele Savcılığının (Pnat) "insanlığa karşı işlen suçlar" dairesi Zara, Sandro, Bershka, Massimo Dutti ve de Fursac gibi ünlü giyim markalarını işleten dört şirketin, Çin'de Uygurların zorla çalıştırılmalarından fayda sağladıkları iddiasıyla soruşturma açtı.

Euronews'te yer alan haberde, nisan ayının başında Paris'te yolsuzlukla mücadele derneği Sherpa, Etik kolektifi, Uygur Avrupa Enstitüsü (IODE) ve Doğu Türkistan'da kamplarda kapalı tutulan bir kişi söz konusu uluslararası şirketler hakkında soruşturma talebinde bulunmuştu.

Fransa'da avukat William Bourdon tarafından sunulan şikayet, esas olarak "Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü" tarafından Mart 2020'de yayınlanan bir rapora dayanıyor. Birçok uluslararası tekstil şirketinin, tedarikini tamamen veya kısmen, Uygurların zorla çalıştırıldığı Çin fabrikalarında yaptığını ileri sürmüştü.

Dernekler ayrıca, hedeflenen şirketlerin, Uygurlara uygulanan zulme karşı sessiz kaldıklarını iddia ediyor.

Bunun üzerine H&M, Lacoste, Nike ve Adidas gibi şirketler bu bölgeden gelen pamuğu kullanmayacaklarını ilan etmişti.

Geçen ay , Uluslararası Af Örgütü, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslümanların, Çin hükümeti eliyle yürütülen ve insanlığa karşı suçlar kapsamına giren "sistematik toplu kapatmalara, işkenceye ve zulme" maruz bırakıldığını anlatan bir rapor yayınladı.
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