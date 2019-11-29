Fransa'dan Erdoğan'a 'diplomatik' tepki

Fransa lideri Emmanuel Macron'un "beyin ölümünün" gerçekleştiğini belirten Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri nedeniyle Ankara-Paris hattında yaşanan gerginlik tırmanıyor.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Erdoğan'ın sözleri üzerine Elysee Sarayı'ndan bir yetkili, "Bu bir açıklama değil. Bunlar hakaret" dedi. AFP'ye konuşan Fransız yetkili, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın izahat için Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını sözlerine ekledi.





İsmi açıklanmayan yetkili, Fransa'nın, "bu hakaretler üzerine yapacak yorumu" bulunmadığını da belirtti.





Associated Press ajansı tarafından açıklamalarına yer verilen bir başka yetkili de Türk Büyükelçi'nin Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını teyit etti. Yetkili, Fransa ve diğer NATO müttefiklerinin Türkiye'den Suriye'deki planları konusunda "net yanıtlar" beklediğini ifade etti.





Erdoğan, Barış Pınarı Harekâtı konusunda ABD ve Türkiye'nin tutumunu eleştirerek "NATO'nun beyin ölümüne tanık oluyoruz" diyen Macron’a yanıt verirken, "Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron, bak Türkiye'den sesleniyorum, NATO'da da söyleyeceğim, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir" demişti.