Fransa'dan Google'a 500 milyonluk ceza

Fransa’da APIG, SEPM ve AFP’nin Google’a yönelik telif hakları ihlallerine yönelik suçlamalarının incelendiği soruşturma tamamlandı.







Buna göre Rekabet Kurulu, Google’ın sahibi olan Alphabet şirketine 500 milyon euro (5 milyar TL) ceza uygulanmasına karar verdi. ABD’li teknoloji devinin haber yayıncılarıyla iki ay içinde ortak zeminde buluşamaması halinde, günlük 900 bin euroyu bulan ek cezalarla karşı karşıya gelebileceği belirtildi.





Ceza sonrası Google adına açıklama yapan şirket sözcüsü, kararı hayal kırıklığı olarak niteledi. Süreç boyunca ılımlı bir politika izlediklerini belirten Google sözcüsü, cezanın anlaşma çabalarına darbe vurduğunu söyledi.



