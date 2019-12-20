Samanyolu Haber /Teknoloji / Fransa'dan Google'a büyük ceza kararı /20 Aralık 2019 22:56

Fransa'dan Google'a büyük ceza kararı

Fransa'da Google'a büyük bir ceza kararı çıktı. Cezaya gerekçe olarak ise reklamcılara yönelik rekabete aykırı davranılması gösterildi.

SHABER3.COM

Fransa Rekabet Kurumu, arama motorlarında reklamcılara yönelik rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle internet devi Google'a 150 milyon euro para cezası kesti.

Euronews'in haberine göre, rekabet kurumu Google'un piyasadaki baskın konumunu kötüye kullandığını belirterek, Amerikalı şirkete kestiği ilk ceza ile birlikte kendisinden "Google Ads reklam platformunun çalışma koşulları ve reklam verenlerin hesaplarını askıya alma prosedürleri" hakkında bilgilendirme yapmasını istedi. Kurum bunun için arama motoru Google'a iki ay süre tanıdı.

Google, Fransa Rekabet Kurumu'nun aldığı karara itiraz edeceğini açıkladı.

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL) da, kullanıcıların kişisel verilerinin kullanımı hakkında açık şekilde bilgilendirmediği gerekçesiyle ocak ayında Google'a 50 milyon euro ceza kesmişti. Şirket vergilendirmeyle ilgili olarak uzun süredir devam eden bir davada 945 milyon euro tazminat ödeyerek uzlaşma yolunu seçmişti.
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