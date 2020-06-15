Fransa'dan ilk açık tepki: Türkiye'nin Libya'ya müdahalesi kabul edilemez

Euronews Türkçe'nin aktardığı habere göre Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye, Libya açıklarında 7 gemi konuşlandırdı ve silah ambargosunu ihlal ediyor. Türkiye'nin Libya'ya müdahaleleri kabul ve tolere edilemez" ifadeleri kullanıldı.







Türkiye’nin "NATO'dan faydalandığı" savunulan açıklamada, "Fransa buna izin veremez. Bu konuda NATO üyeleriyle de görüşmeler yapacağız" dendi.





Geçtiğimiz ay Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerikalı mevkidaşı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Libya konusundaki endişelerini dile getirmişti.





Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Trump ve Macron, Libya'da dış müdahalelerin kötüleşmesinden duydukları endişeyi dile getirdi ve bölgede bir an önce gerginliğin azaltılması gerektiği konusunda mutabık kaldı" ifadesine yer verilmişti.





General Hafter, Rusya, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa tarafından destekleniyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye dışındaki destekçileri arasında Katar da yer alıyor.