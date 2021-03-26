Samanyolu Haber /Gündem / Fransa'dan İngiltere'ye 'Aşı şantajı' suçlaması /26 Mart 2021 13:54

Fransa'dan İngiltere'ye 'Aşı şantajı' suçlaması

AB ülkeleriyle İngiltere arasında üstü kapalı 'Aşı savaşı' devam ederken Fransa, İngiltere'yi 'şantaj' yapmakla suçladı.

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İngiltere'yi Covid-19 aşılarının teslimatı konusunda "şantaj" yapmakla suçladı.

France Info'ya konuşan Le Drian "Sadece kendi yurttaşlarını aşılamak için aceleci davranıp sonra elinde ikinci dozları yapacak aşı kalmadığında şantaj yapamazsın, böyle bir oyun yok" dedi.

Son haftalarda AB ve İngiltere arasında üstü kapalı bir "aşı savaşı" gündeme otururken İngiltere Başbakanı Boris Johnson "aşı milliyetçiliğinin her türlüsüne karşı" olduğunu iddia ederek COVAX'a verdiği bağış taahüdünü örnek göstermişti.

İngiltere ve AB arasında kriz derinleşirken geçtiğimiz gün iki taraf da ortak bir açıklama yaparak "birlikte çalışıldığı" imajı vermeye çalışmıştı. Çarşamba günü yapılan açıklamda iki tarafın pandemi konusunda karşılıklı olarak faydalı bir ilişki sağlamak için daha neler yapılabileceğine dair tartışmaların sürdürdüğü belirtilirken "Karşılıklı bağımlılıklarımız göz önüne alındığında, bir kazan-kazan durumu yaratmak ve tüm vatandaşlarımız için aşı tedarikini genişletmek için kısa, orta ve uzun vadede atabileceğimiz belirli adımlar üzerinde çalışıyoruz" denilmişti.
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