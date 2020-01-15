Fransa'dan İran ile ilgili yeni öneri: Bakın ne teklif ettiler

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD ile İran arasındaki mevcut krizden çıkmanın tek yolunun İran'ın geniş kapsamlı müzakereleri kabul etmesi ve ABD'nin yaptırımları tedricen azaltması olduğunu öne sürdü.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Fransız milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada Le Drian, "Eylül 2017'den beri Fransa'nın ve Avrupalı ortaklarının ABD yaptırımlarının azaltılması karşılığında İran'ın 2025 sonrası nükleer faaliyetlerini, balistik füze programını ve bölgesel faaliyetlerini kapsayan yeni bir müzakere açmak için çabaladığını" söyledi.





Le Drian bu "çabaların" mevcut krizden çıkmak için tek yol olduğunu öne sürdü.