Samanyolu Haber /Gündem / Fransa'dan kritik karar, Türkiye yeniden o listede /27 Ağustos 2021 09:54

Fransa'dan kritik karar, Türkiye yeniden o listede

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’nin yeniden kırmızı bölge olarak sınıflandırılan ülkeler arasına alındığını duyurdu.

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Fransa, seyahat kısıtlamaları listesini tekrar güncelledi. Buna göre, daha önce turuncu listede yer alan Türkiye, kırmızıya geçti. Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının oldukça aktif bir şekilde sirkülasyonu ve bazı varyantlarının yayılması sebebiyle, 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü saat 23.59’dan itibaren Türkiye’den Fransa’ya seyahatlerde tedbirler artırılacaktır. Bu tarihten itibaren, Türkiye yeniden kırmızı bölge olarak sınıflandırılan ülkeler arasında yer alacaktır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada yeni tedbirlerden, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmış aşılar ile aşılanmış kişilerin muaf tutulduğu belirtildi. 10 GÜN KARANTİNA ŞARTI Büyükelçiliğin resmi açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Bu kişiler ayrıca, uçağa binmeden önce havayolu şirketine ve sınır kontrol yetkililerine, 48 saatten daha kısa bir süre önce yapılmış negatif sonuçlu bir PCR testi veya antijen testi ibraz etmek durumundadırlar (12 yaşından küçük çocuklar bu yükümlülükten muaftır).

Fransa’ya vardıktan sonra antijen testi yaptırmak durumundadırlar. Fransa’ya vardıklarında, masrafları tamamen kendileri tarafından karşılanmak üzere, valilik kararnamesi ile ilan edilecek 10 günlük bir karantinaya tabi olacaklar. Söz konusu tedbire riayet edilip edilmediği emniyet ve jandarma görevlileri tarafından kontrol edilecektir. İhlali, en az bin euro para cezası ile sonuçlanacaktır.

BELGE ŞARTI Kişiler kendilerini, idare tarafından sağlanan bir konaklama yerinin dışında bir yerde tecrit etmeleri durumunda (karantinaya tabi tutulan kişilere yardımcı olmak amacıyla mahalli tecrit destek hücreleri oluşturulmuştur) veya uluslararası bir bölgeden transit geçişte bulunmamaları durumunda, ihtiyaç duyulduğunda kontrol memurlarının karantina veya tecrit önleminin yerine getirilip getirilmediğini doğrulamalarını sağlayacak, uygun bir konaklama yeri (otel veya benzeri) veya ev adresini belirten, ve ihtiyaç halinde söz konusu konaklama yerine erişim şartlarını açıklayan, bir belge sunmak durumundadırlar."
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