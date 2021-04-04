Fransa'dan Milli Görüş'e ağır itham

Fransız Hükümeti Sözcüsü Gabriel Attal, ülkede faaliyet gösteren Milli Görüş yapılanması hakkında “Fransa Cumhuriyeti değerlerine, kadın-erkek eşitliğine, insan onuruna karşı savaşan bir örgüt olduğunu düşünüyorum” açıklamasını yaptı.





‘ÜLKEDE FAALİYET DÜZENLEMEMELİ’





Attal “Açıkçası bu ülkede faaliyetler düzenlememeli ve var olmamalı” demekle birlikte, bu aşamada örgütün yasaklanması çağrısında bulunmadığını da vurguladı.





Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un aşırılıkçı İslam ile mücadele amacıyla başlattığı “Fransa İslamı İlkeler Tüzüğü” adlı çalışma Şubat ayında tamamlanmış ve Fransa İslam Konseyi’ne bağlı 9 Federasyon’dan 5’i Elysee Sarayı’nda düzenlenen toplantıya katılarak metni imzalamıştı. Milli Görüş dahil iki Türk Federasyonu ve Tebliğ Federasyonu ise imza atmayı reddetmişti.







‘ERDOĞAN’IN TALİMATLARI İLE HAREKET EDİYOR’





Uluslararası basında konuya ilişkin yer alan haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Milli Görüş örgütlenmesine mensup olduğu hatırlatılarak, bu nedenle örgütün Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda hareket ettiği şüphesinin yüksek olduğu belirtildi.





‘DEVLET SABAH, ÖĞLE VE AKŞAM PEŞLERİNDE OLACAK’





Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de Le Point dergisinde evvelki gün yayınlanan mülakatında tüzüğü imzalamayı reddeden dini gruplarla devlet olarak hiçbir pazarlığa girmeyeceklerini ve etkinliklerini çok yakın takibe alacaklarını çarpıcı ifadelerle duyurdu.





“Dışarıdan idare edilenlerin veya siyasal İslam’ı destekleyenlerin çok büyük sorunları olacak. Devlet sabah, öğle ve akşam peşlerinde olacak” diyen Darmanin bazı derneklerin tüzüğü imzalamak istememelerinin arkalarındaki “yabancı müdahalenin karanlık dünyasını” ve “Fransız topraklarında faaliyet gösteren aşırılıkçı örgütleri” ortaya çıkardığını söyledi.





YASA TASARISI GÜNDEMDE





Öte yandan Fransız Parlamentosunda yabancı ülkelerden aldıkları mali desteklerle faaliyet gösteren “aşırılıkçı İslami örgütleri” kısıtlamaya ve eğitimdeki rollerini azaltmaya yönelik bir yasa tasarısının görüşülmekte olduğu bildirildi.





Fransa’da yaşayan Türk kökenlilerin sayısına ilişkin resmi bir rakam olmamakla birlikte bunun yaklaşık 1,8 milyon kadar olduğu tahminlerinde bulunuluyor.