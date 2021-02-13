Fransa'dan resmi rapor: COVID-19 bağışıklığının süresi 6 ay

Kurum, Fransız Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (SPILF) ile ortak çalışmasının sonuçlarını cuma günü yayımladı. Rapora göre, yeni tip koronavirüse yakalanan kişiler en az 6 ay boyunca Covid-19'a karşı doğal korumaya sahip.







Euronews'in haberine göre Aralık ayından yayımladığı raporda Covid-19 hastalığı geçirenlere ilk 3 ay içinde aşı yapılmaması görüşünü güncelleyen HAS, bu hastalara aşının 3 ay ile 6 ay arasında yapılmasını tavsiye etti.





Altı ayın üzeri bağışıklık değerleri hakkında yeterli veri olmadığını belirtilen kurum raporunda, enfekte olan kişilerin bağışıklık hafızasına sahip olduklarına vurgu yaparak hastanın yaşından bağımsız olarak tek doz aşının bağışıklık kazanmada yeterli olacağı ifade edildi.





Raporda, tek doz aşı ile bağışıklık koşulu için hastalığın PCR veya antijen testi ile teyit edilmiş olmasının yeterli olacağını, hastalığı semptom göstererek ya da semptomsuz atlatmanın bağışıklık sistemi üzerinde etkisi olmadığı belirtildi.





HAS, bağışıklığı baskılayıcı (immunsupresif) tedavi gören kişilerin ise iki doz aşı olması gerektiğinin uyarısında bulundu.





Ayrıca, ilk doz aşıyı aldıktan sonra Covid-19'a yakalanan hastaların, ikinci dozu almaları gerektiği vurgulandı. HAS, bu hastaların ikinci dozu daha önce belirlenen zamanda değil, enfeksiyon tarihinden 3 ila 6 ay sonra almaları tavsiyesinde bulundu.





Fransa'da 27 Aralık 2020'de başlayan Covid-19 aşısı kampanyasında 2 milyon 56 bin 572 doz aşı yapıldı. 443 bin 148 kişiye her iki doz aşı uygulandı.





Covid-19 salgını sırasında ülkede 3 milyon 427 bin 386 kişi enfekte oldu, 81 bin 448 kişi pandemi nedeniyle hayatını kaybetti.