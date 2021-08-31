Fransa'dan Taliban iddiası

Reuters’ın Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’dan aktardığına göre, Taliban, Kabil Havalimanı’nın güvenliğini sağlama konusunda Türkiye ve Katar ile masaya oturdu.







Fransa Dışişleri Bakanı Jean–Yves Le Drian, Kabil havalimanının işletmesi için Taliban’ın Türkiye ve Katar ile görüştüğünü, ticari uçuşların başlaması için bir an önce Taliban’ın havalimanında güvenliği sağlaması gerektiğini söyledi.





Le Drian, France 2 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin havalimanının güvenliğinin sağlanması kararı uygulamaya konulmalı. Katar ve Türkiye ile havalimanının yönetimi konusunda görüşmeler var. Havalimanının güvenli olduğundan emin olmalıyız” dedi.





FRANSA TALİBAN İLE MÜZAKERE ETMEYECEK





Le Drian, Fransa’nın Taliban’a baskı yapmayı sürdürmek zorunda olduğunu ancak Taliban’la müzakere etmediğini söyledi.Kabil havalimanının güvenliğini kendi kontrol etmek isteyen Taliban, Türkiye’den sadece lojistik destek talebinde bulunmuştu. Ancak Ankara henüz bu teklifi kabul etmedi.