Fransa'dan tüm Avrupa'ya çağrı

Türkiye’ye Kıbrıs adasının batı ve doğusunda doğalgaz ve petrol araması yaptığı için uygulanan önceki yaptırımlara vurgu yapan Fransız bakan, toplantı sonrasında Türkiye’ye yeni yaptırımlar uygulanabileceğini açıkladı.







Türkiye’nin Libya’daki meşru hükümet olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne yaptığı destekleri birçok kez eleştiren Fransa, konuyu NATO’ya kadar çıkarmıştı. Libya’da Birleşmiş Milletleri'in tanımadığı Hafter güçlerini desteklediği bilinen Fransa, Türkiye ve Ulusal Mutabakat Hükümeti karşısında Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleriyle birlikte hareket ediyor.





Geçtiğimiz ay Doğu Akdeniz’de bulunan Türk donanması ile Fransız donanması karşı karşıya gelmiş ancak Türk donanmasının Fransız donanmasına karşı kullandığı akılcı taktikler sayesinde bir çatışma yaşanmadan gemiler kendi yollarına gitmişti.