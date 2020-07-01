Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'dan tüm Avrupa'ya çağrı /01 Temmuz 2020 19:25

Fransa'dan tüm Avrupa'ya çağrı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yönelik yeni yaptırımlar uygulamasının ihtimaller dahilinde olduğunu söyledi.

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Türkiye’ye Kıbrıs adasının batı ve doğusunda doğalgaz ve petrol araması yaptığı için uygulanan önceki yaptırımlara vurgu yapan Fransız bakan, toplantı sonrasında Türkiye’ye yeni yaptırımlar uygulanabileceğini açıkladı.

Türkiye’nin Libya’daki meşru hükümet olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne yaptığı destekleri birçok kez eleştiren Fransa, konuyu NATO’ya kadar çıkarmıştı. Libya’da Birleşmiş Milletleri'in tanımadığı Hafter güçlerini desteklediği bilinen Fransa, Türkiye ve Ulusal Mutabakat Hükümeti karşısında Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleriyle birlikte hareket ediyor.

Geçtiğimiz ay Doğu Akdeniz’de bulunan Türk donanması ile Fransız donanması karşı karşıya gelmiş ancak Türk donanmasının Fransız donanmasına karşı kullandığı akılcı taktikler sayesinde bir çatışma yaşanmadan gemiler kendi yollarına gitmişti.
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